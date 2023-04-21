ГИБДД Нижнего Тагила рассказала о работе на майские праздники

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 мая, а также 8 и 9 мая не будут осуществлять прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских прав. Помимо этого, не будет осуществляться прием экзаменов.
Во все остальные дни работа ведомства будет производиться по прежнему графику.
Напомним, что ранее стал известен календарь нерабочих дней на май. В общей сложности россияне отдохнут 11 дней за месяц, но в это число входят все субботы и воскресенья.