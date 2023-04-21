ГИБДД Нижнего Тагила рассказала о работе на майские праздники

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 мая, а также 8 и 9 мая не будут осуществлять прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских прав. Помимо этого, не будет осуществляться прием экзаменов.