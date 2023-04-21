TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Изображение материала

ГИБДД Нижнего Тагила рассказала о работе на майские праздники

21 апреля 2023, 13:57
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
ГИБДД опубликовала режим работы на период майских праздников.

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 мая, а также 8 и 9 мая не будут осуществлять прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских прав. Помимо этого, не будет осуществляться прием экзаменов.

Во все остальные дни работа ведомства будет производиться по прежнему графику.

Напомним, что ранее стал известен календарь нерабочих дней на май. В общей сложности россияне отдохнут 11 дней за месяц, но в это число входят все субботы и воскресенья.

Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Праздники#Полиция#Режим работы#Общество
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»
Сегодня, 07:55