Лжесотрудника ФСБ из Верхней Салды будут судить за боевой пистолет

Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД при участии ФСБ. Установлено, что это 53-летний житель Верхней Салды. Сотрудником силовых ведомств, в том числе и ФСБ он не является.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, лжесотрудник заявил, что купил документы пять лет назад. Сделал он это, чтобы пользоваться соцльготами, которые полагаются сотрудникам ведомства.