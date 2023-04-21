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Лжесотрудника ФСБ из Верхней Салды будут судить за боевой пистолет

21 апреля 2023, 04:48
Фото: 1MI
Мужчину, который был задержан на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой, ожидает суд. Он представился сотрудником Федеральной службы безопасности. При этом, у него был обнаружен боевой пистолет, а сам мужчина показывал поддельное удостоверение.

Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД при участии ФСБ. Установлено, что это 53-летний житель Верхней Салды. Сотрудником силовых ведомств, в том числе и ФСБ он не является.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, лжесотрудник заявил, что купил документы пять лет назад. Сделал он это, чтобы пользоваться соцльготами, которые полагаются сотрудникам ведомства.

По поводу пистолета мужчина заявлял, что не успел сдать его в полицию. Оружие он нашел в лесу. Теперь его дело передано в суд. Он состоится на следующей неделе.

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