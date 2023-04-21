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Не хотела замуж: житель Ревды похитил и изнасиловал свою бывшую девушку

21 апреля 2023, 10:38
Фото: 1MI

32-летний житель Ревды изнасиловал свою девушку после разрыва отношений

Жителю Ревды, обвиняемому в похищении человека, угоне авто и изнасиловании, вынесли приговор.

Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима. Свою вину он признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, девушка развелась со своим мужем и стала встречаться с 32-летним жителем Ревды. Он предложил ей жениться, но она ответила, что не стоит торопиться.

А в апреле прошлого года девушка решила разорвать отношения. Он пригласил ее на встречу, чтобы все обсудить. В результате вечером 3 апреля 2022 года, бывшая пара, находясь в машине около Дворца культуры, поссорилась.

Тогда мужчина перебросил свою бывшую на заднее сиденье авто, сел за руль и увез ее в укромное место, где изнасиловал.

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#Елена Озерова#Ревда#Изнасилование#Приговор#Колония#Криминал#Свердловская область
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