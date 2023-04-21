Не хотела замуж: житель Ревды похитил и изнасиловал свою бывшую девушку

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима. Свою вину он признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, девушка развелась со своим мужем и стала встречаться с 32-летним жителем Ревды. Он предложил ей жениться, но она ответила, что не стоит торопиться.
А в апреле прошлого года девушка решила разорвать отношения. Он пригласил ее на встречу, чтобы все обсудить. В результате вечером 3 апреля 2022 года, бывшая пара, находясь в машине около Дворца культуры, поссорилась.
Тогда мужчина перебросил свою бывшую на заднее сиденье авто, сел за руль и увез ее в укромное место, где изнасиловал.