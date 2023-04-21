О плохих дорогах Ростовской области говорят на самом высоком уровне

Помимо этого, в отчёте минтранса Ростовской области говорится о том, что в 2022 году регион потратил на дорожно-транспортную систему примерно 32 млрд рублей. В расположенной по соседству Волгоградской области потратили чуть больше 10 млрд рублей. На эти средства построили и отремонтировали 450 километров дорог. При этом таких жалоб, как на дороги Ростовской области, у соседей нет.