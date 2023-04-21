О плохих дорогах Ростовской области говорят на самом высоком уровне

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил Путин.
Напомним, в конце марта этого года на одной из трасс Ростовской области образовался затор длиной 100 километров. Сотни машин оказались в дорожной ловушке. Тогда руководитель регионального минтранса Владимир Окунев обвинил в происшествии федеральные дорожные структуры, пишет rostovgazeta.ru.
Хотя водители часто жаловались на плохое состояние дорог в области, в минтрансе региона говорят о том, что 90% ям устранены. Также Владимир Окунев сообщил, что свыше 418 километров дорог отремонтированы, а 13 километров построены или прошли реконструкцию.
Помимо этого, в отчёте минтранса Ростовской области говорится о том, что в 2022 году регион потратил на дорожно-транспортную систему примерно 32 млрд рублей. В расположенной по соседству Волгоградской области потратили чуть больше 10 млрд рублей. На эти средства построили и отремонтировали 450 километров дорог. При этом таких жалоб, как на дороги Ростовской области, у соседей нет.
В отчёте региональной ФАС за 2022–2023 годы имеется информация о картельных сговорах на дорожных торгах. Получается, что деньги выделяются, чиновники рапортуют о выполненных работах, а вот дороги по-прежнему плохие.
Недавно президент РФ заявил, что по дороге в районе пункта пропуска Гуково трудно не то что ездить, но и ходить. Он поручил срочно навести порядок.
Скорее всего, поручение президента проигнорировано не будет. Если же это случится, то надежд на улучшение дорожной ситуации хотя бы на этом участке уже не останется.