Об осложнении ситуации с корью в России сообщили в Роспотребнадзоре

Вспышка заболеваемости связана с мигрантами и неправильными диагнозами в ряде регионов. Благодаря уже предпринятым мерам, никаких новых ограничений не требуется, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Также она отметила, что корь ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать, пишут «РИА Новости».



Объем заболеваемости санврачи связывают с увеличившимся потоком мигрантов из стран СНГ. Регионам было поручено провести иммунизацию против кори, в том числе среди мигрантов. Однако некоторые кочевники или граждане по религиозным убеждениям не прививаются.