Пассажир и водитель устроили драку после ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Из перевернувшегося легкового транспортного средства выбрались ехавшие в нем люди. По словам очевидца, до прибытия на место происшествия они успели устроить потасовку между собой, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также к месту случившейся аварии выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Подробности ДТП будут известны позднее.
Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель, управлявший отечественной машиной, влетел в металлический забор. Ехавшая с ним и его женой в салоне шестилетняя дочка в результате аварии пострадала. От ее госпитализации в больницу родители отказались.