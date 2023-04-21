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Пассажир и водитель устроили драку после ДТП в Нижнем Тагиле

21 апреля 2023, 17:16
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Водитель отечественного автомобиля попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Тагиле на Балакинской улице. В результате аварии автомобиль перевернулся. Происшествие случилось вечером 21 апреля 2023 года.

Из перевернувшегося легкового транспортного средства выбрались ехавшие в нем люди. По словам очевидца, до прибытия на место происшествия они успели устроить потасовку между собой, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Также к месту случившейся аварии выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Подробности ДТП будут известны позднее.

Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель, управлявший отечественной машиной, влетел в металлический забор. Ехавшая с ним и его женой в салоне шестилетняя дочка в результате аварии пострадала. От ее госпитализации в больницу родители отказались.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Потасовка#МЧС#Скорая помощь#Инцидент#Происшествия
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