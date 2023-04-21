Почему новая крипта может захватить мир без войны

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Международный валютный фонд на весенней сессии в Вашингтоне представил новую международную цифровую валюту UMU. Это универсальная единица. Она имеет обозначение Ü. Она же носит название Юникоин. Это не просто криптовалюта, интересная только узкому кругу лиц. Это революция в сфере финансов, которая может заставить многие страны зависеть от США.
UMU представляет собой валюту на базе блокчейна, как и криптовалюта. Она будет выпускаться МВФ, чтобы центробанки разных стран могли пользоваться ей в качестве своей цифровой валюты. Это первые шаги к созданию единой глобальной валюты. Согласно заявлениям МВФ, валюта универсальна и способна обеспечить моментальные международные переводы, конвертацию в любую удобную валюты, смягчить девальвацию национальных валют, а также обеспечить безопасность банковской системы.
Однако для использования этой крипты, банкам требуется подготовить инфраструктуру и признать Юникоин законным средством для платежей. Тогда все расчеты уже можно будет проводить без долларов.
В последние годы одни страны поддерживают статус-кво доллара и евро при международных расчетах, а другие страны продвигают альтернативные варианты. Кажется, что США должны стать противником ввода глобальной валюты, так как она становится конкурентом для доллара. Однако глобальные финансовые организации не такие уж и зависимые.
Идеи МВФ и Всемирного банка были сформированы еще в 1944 году во время Бреттон-Вудской конференции Объединенных наций по финансово-валютным вопросам. Это сделали британский экономист Джон Кейнс и представитель Минфина США Гарри Уайт. И уже в 1947 году были выданы первые кредиты во Франции. Но средства были выданы н просто так, а под обязательство, что в коалиционное правительство не будут включены коммунисты. Так, прослеживается приверженность «независимых» международных организаций, пишут «Новые известия».
Иначе не может быть, так как у США наибольшее число голосов в правлении МВФ среди всех стран. Их доля составляет 16,51%. При этом на втором месте находится Япония с 6,15%, а на третьем — Китай с 6,08%.
Все страны ЕС имеют в сумме 25,55%, но их мнение тоже зависимое. Началось все с 1948 года, когда госсекретарь США Джордж Маршалл запустил план по восстановлению послевоенной Европы, финансируемый Всемирным банком. США и ЕС вместе имеют 42,06% голосов. Россия имеет 2,59% и перебить их не может.
По словам основателя блокчейн-платформы Cardano Чарльза Хоскинсона, валюты способны работать на основе блокчейна. Однако он не поддерживает систему, которая имеет монополию и полный контроль над финансовой автономией и экономическим доступом.
Представим, что есть страна, я не буду называть ее название, и в этой стране происходит гражданская война между двумя этническими группами, поэтому вполне возможно, если в стране есть CBDC, то партия большинства — та, что руководит правительством, которое подавляет другую группу — может просто сказать: «Знаете что, мы просто заблокируем все деньги для представителей этого этнического меньшинства». Просто заблокируем, — заявил Хоскинсон.
Когда у граждан есть наличность, они могут хранить ее в сейфе закопать или увезти куда захочется. При хранении денег на счете, всегда можно выбрать банк, поменять его или снять наличные. Однако в случае с цифровой валютой подобных вариантов нет. С криптовалютой делать можно что угодно и велики риски. С государственной цифровой валютой так поступить не получится.
В России цифровой рубль выпускает ЦБ РФ. Соответственно, все кошельки хранятся только там и операции проводятся через этот банк. Получается, все находится под контролем Центрального банка. Коммерческие банки предоставлять доступ будут только к этим кошелькам. Людей привлекают бесплатными переводами и возможностью пополнения кошелька до 300 тысяч в месяц.
С UMU ситуация выглядит аналогично, только в больших масштабах. Весь контроль за средствами и их оборотом будет сосредоточен в руках МВФ. Для прямого контроля государств достаточно будет только соответствующей инфраструктуры и признания Юникоина официальным.
При этом наращивать денежную массу, прибавляя Юникоин к имеющимся валютам не получится, так как это поднимет инфляцию. Поэтому UMU может быть только заменой для нацвалюты. Рычагов убеждения у США достаточно, а инфраструктуры страны сами и готовят.
В прошлом году Ямайка признала валюту Jam-Dex законным средством для расчетов. Франция тоже выразила готовность выпустить цифровую валюту до 2023 года. Япония финансирует разработку ВМФ руководства по внедрению цифровых валют.
Россия тоже не отстает. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая отказалась стабилизировать рубль и бороться с девальвацией нацвалюты, уже заявила, что ЦБ совместно с банками готовы к запуску цифрового рубли. Остается только ждать соответствующих законов. Госдума уже утвердила закон о цифровом рубле в первом чтении 16 апреля. И в этот же день МВФ представил Юникоин.