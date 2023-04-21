Почему новая крипта может захватить мир без войны

Идеи МВФ и Всемирного банка были сформированы еще в 1944 году во время Бреттон-Вудской конференции Объединенных наций по финансово-валютным вопросам. Это сделали британский экономист Джон Кейнс и представитель Минфина США Гарри Уайт. И уже в 1947 году были выданы первые кредиты во Франции. Но средства были выданы н просто так, а под обязательство, что в коалиционное правительство не будут включены коммунисты. Так, прослеживается приверженность «независимых» международных организаций, пишут «Новые известия».