Порезанный другом житель Екатеринбурга рассказал подробности ЧП

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По словам мужчины, он вместе с другом снимал однокомнатную квартиру, в которой едва не случилась трагедия. Он отметил, что они вместе строили бизнес в интернете и не имели никаких конфликтов, пишет «КП-Екатеринбург».
На тот момент вместе они проживали два месяца. Деньгами с бизнеса распоряжался пострадавший Анвар, а нападавший Эдуард ему в этом помогал. Анвар утверждает, что его друг не страдает никакими зависимостями, а на него он напал без каких-либо причин и, судя по всему, хотел убить.
Напомним, что Анвар проснулся от того, что у него горит спина. Открыв глаза, он увидел перед собой своего друга с ножом в руке и понял, что его режут. К тому моменту вся кровать была в крови. Мужчина сумел вырваться, позвать на помощь и убежать.
Теперь Анвар рассказал подробности того дня. Вечером оба парня, которым чуть более 20 лет, пошли гулять. Прогулялись они до ТЦ Гринвич и обсудили план работы на завтра. После полуночи Эдуард лег спать, а Анвар позже – около 3 часов ночи.
Спал молодой человек на животе, а проснувшись в восемь утра понял, что у него на спине множественные ножевые ранения.
Он хотел в шею ударить, но у меня получилось его оттолкнуть от себя. Я побежал в сторону двери, она была закрыта на два замка и это чуть не погубило меня, - вспоминает Анвар.
Из-за адреналина в тот момент Анвар почти не чувствовал боли. Он успел вырваться в подъезд и громко кричать просьбы о помощи. В тот момент, догоняющий его Эдуард, поскользнулся и упал, его нож отлетел к лифту.
В этот момент Анвар перехватил орудие, а другой рукой схватил Эдуарда и стал бить его головой об пол. После этого он вернулся в квартиру и закрылся изнутри – тогда же он чувствовал сильную потерю сил. В этот момент Эдуард убежал.
Одна из соседок стала оказывать парню помощь. Чуть позже в квартиру приехала скорая, полиция, а также вернулся Эдуард.
Пока мне перебинтовывали голову, возвращается Эдуард и первыми словами говорит: «Ты что наделал?» Будто бы это я на него напал. Хотя медики его сразу осматривают — и у него никаких повреждений, - добавил Анвар.
После произошедшего владелец квартиры попросил арендаторов съехать, а Эдуарда, как утверждает Анвар, отпустили. Полицейским он сказал, что оборонялся. Сейчас Анвар снимает номер в гостинице.