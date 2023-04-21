Порезанный другом житель Екатеринбурга рассказал подробности ЧП

Напомним, что Анвар проснулся от того, что у него горит спина. Открыв глаза, он увидел перед собой своего друга с ножом в руке и понял, что его режут. К тому моменту вся кровать была в крови. Мужчина сумел вырваться, позвать на помощь и убежать.