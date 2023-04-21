Президент РФ Путин требует расширить диалог с россиянами на уровне муниципалитетов

Как отметил глава государства, граждане обращаются для решения своих вопросов прежде всего к работникам муниципальной власти. При этом они ожидают от них внимательного отношения к своим просьбам и предложениям. Чтобы обеспечить такой диалог по методологии ЦУР, в стране было открыто 530 муниципальных центров управления, которые также занимаются обработкой интернет-сообщений от россиян на уровне населенных пунктов. Эти центры ответственны за развитие коммуникаций между госорганами и населением.