Президент РФ Путин требует расширить диалог с россиянами на уровне муниципалитетов

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:09
Президент отметил, что представители администраций сел и городов находятся ближе всего к населению, являясь для россиян основными представителями публичной власти. Для повышения уровня коммуникации с гражданами глава государства призвал расширить работу центров управления регионами (ЦУР) на уровень муниципалитетов, пишет gazeta.ru.
По словам Владимира Путина, внедрение ИТ-технологий сделало взаимодействие госорганов и населения более эффективным. Действующие региональные ЦУР получили положительный отклик среди населения. Теперь эту практику нужно распространить на уровень муниципалитетов, отметил глава государства.
Напомним, что сейчас в 83 российских субъектах работают центры управления регионами, созданные на основании распоряжения президента РФ в 2020 году. Их куратором является головная организация АНО «Диалог Регионы». Ключевая задача центров — установление диалога с гражданами, предиктивная аналитика и обучающие программы по работе в формате онлайн для представителей местных властей. Кроме этого, «Диалог» координирует проект по разработке пабликов госорганов и официальных страниц государственных учреждений. Одновременно с этим специалистов из госструктур обучают взаимодействию через эти онлайн-сервисы с гражданами. Главной площадкой является соцсеть «ВКонтакте».
Центры управления регионами начали функционировать в декабре 2020 года. С тех пор было обработано свыше 13,7 миллиона обращений, которые россияне оставляли на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и в социальных сетях. С 2020 года подразделения «Диалога» превратились в инструмент онлайн-взаимодействии между населением и местными властями.
Как отметил глава государства, граждане обращаются для решения своих вопросов прежде всего к работникам муниципальной власти. При этом они ожидают от них внимательного отношения к своим просьбам и предложениям. Чтобы обеспечить такой диалог по методологии ЦУР, в стране было открыто 530 муниципальных центров управления, которые также занимаются обработкой интернет-сообщений от россиян на уровне населенных пунктов. Эти центры ответственны за развитие коммуникаций между госорганами и населением.