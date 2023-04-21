РЭО: Более 142 т макулатуры собрали за первый месяц акции «Миллион — Родине!»

Как рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, в прошлом году по итогам акции на переработку было отправлено 73 тысячи тонн макулатуры и собран 1 миллион рублей, который отдали на благотворительность. Участниками первого сезона стали более 83 тысяч человек из 70 регионов России.