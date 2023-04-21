РЭО: Более 142 т макулатуры собрали за первый месяц акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, подобное мероприятие проводится второй раз. По его словам, вся собранная макулатура отправится на переработку, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Также участники акции, которыми уже стали жители 35 регионов, проводят для школьников и студентов уроки экологического просвещения. Помимо этого, волонтеры-экологи планируют серию экскурсий на предприятия по сортировке и переработке вторсырья.
Как рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, в прошлом году по итогам акции на переработку было отправлено 73 тысячи тонн макулатуры и собран 1 миллион рублей, который отдали на благотворительность. Участниками первого сезона стали более 83 тысяч человек из 70 регионов России.
Принять участие в акции можно либо самостоятельно, организовав мероприятие по сбору макулатуры в своих учреждении, организации, или можно отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. При накоплении от 500 килограммов вторсырья учреждения могут подать заявку на его вывоз.
Подробная информация об акции, форматах участия, мероприятиях и региональных координаторах размещена на сайте.
Полученные по итогам акции средства направят на гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на поддержку общеобразовательных учреждений в этих регионах.
Акция проводится в поддержку нацпроекта «Экология» по инициативе РЭО и всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Подобные мероприятия отвечают целям и задачам по формированию экономики замкнутого цикла.