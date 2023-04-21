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Семиклассник покончил с собой в кадетской школе в Богдановиче

21 апреля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Учащийся седьмого класса кадетской школы-интерната в Богдановиче покончил жизнь самоубийством. Несчастный случай произошел 20 апреля 2023 года.

В учебном заведении подросток учился на протяжении двух лет. Предположительно, над школьником издевались его одноклассники, пишет Ура.ру.

Похороны мальчика состоятся 22 апреля 2023 года.

Напомним, 30 марта 2023 года 16-летний юноша из Свердловской области, учившийся в колледже в Татарстане, совершил самоубийство. По словам родственников, погибший подросток собирал информацию об условиях содержания в колледже и уровне обучения.

Также родители сомневаются в том, что их сын покончил с собой, и намерены выяснить, почему он на самом деле погиб.

Родители рассказали о погибшем в Татарстане уральском подростке
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#Елизавета Зиборова#Дети#Смерть#Самоубийство#Школа-интернат#Похороны#Происшествия#Свердловская область#Богданович
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