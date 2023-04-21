Семиклассник покончил с собой в кадетской школе в Богдановиче

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В учебном заведении подросток учился на протяжении двух лет. Предположительно, над школьником издевались его одноклассники, пишет Ура.ру.
Похороны мальчика состоятся 22 апреля 2023 года.
Напомним, 30 марта 2023 года 16-летний юноша из Свердловской области, учившийся в колледже в Татарстане, совершил самоубийство. По словам родственников, погибший подросток собирал информацию об условиях содержания в колледже и уровне обучения.
Также родители сомневаются в том, что их сын покончил с собой, и намерены выяснить, почему он на самом деле погиб.