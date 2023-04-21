Студентку из Нижнего Тагила на 270 тысяч обманул «сотрудник Центробанка»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По словам врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Дмитрия Рублева, девушке позвонил «работник банка», который сказал, что на нее кто-то пытается взять кредит.
После этого аферист убедил студентку в том, что ей нужно самой взять кредит и отправить все деньги ему, что девушка и сделала. В общей сложности она отдала мошеннику 150 тысяч рублей.
В тот же день ей вновь позвонили и сказали оформить займ на 120 тысяч рублей. Она вновь послушалась. Когда девушка узнала, что ее кредиты не погашены, обратилась в полицию.