TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Изображение материала

Студентку из Нижнего Тагила на 270 тысяч обманул «сотрудник Центробанка»

21 апреля 2023, 09:43
Фото: 1MI
21-летнюю студентку из Нижнего Тагила обманули мошенники. Они представились сотрудниками Центрального банка.

По словам врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Дмитрия Рублева, девушке позвонил «работник банка», который сказал, что на нее кто-то пытается взять кредит.

После этого аферист убедил студентку в том, что ей нужно самой взять кредит и отправить все деньги ему, что девушка и сделала. В общей сложности она отдала мошеннику 150 тысяч рублей.

В тот же день ей вновь позвонили и сказали оформить займ на 120 тысяч рублей. Она вновь послушалась. Когда девушка узнала, что ее кредиты не погашены, обратилась в полицию.

Житель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Инженер из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона с помощью NFCСотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублейМошенники под видом работодателей пытались обмануть жительницу Екатеринбурга
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кредит#Мошенники#Займ#Криминал
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году
Вчера, 14:11