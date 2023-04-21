TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Изображение материала

Уникальный поезд-музей прибудет в Ирбит накануне Дня Победы

21 апреля 2023, 04:59
Фото: TagilCity.ru

Солдатский поезд-музей приедет в Ирбит перед Днем Победы

Посвященный Великой Отечественной войне «Эшелон Победы» прибудет в Ирбит 8 мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что состоит поезд из отреставрированных вагонов. Такие применялись для перевозки людей в годы войны. Также планируется представить гражданам образцы исторической военной техники.

Во время стоянки поезда можно будет войти внутрь вагонов. Все желающие смогут побывать в вагоне-теплушке, перевязочной, вагоне-кухне, вагоне-электростанции. Там будут работать экскурсоводы, которые расскажут о них. Также разрешена фотосъемка.

Напомним, в Нижнем Тагиле на 9 мая тоже запланирован ряд мероприятий. В частности, будут раздаваться георгиевские ленточки, школьники будут стоять на постах, а 9 мая на главной городской площади планируется проезд военной техники. Традиционный «Бессмертный полк» в привычном формате отменен. Жители города могут прикрепить портреты на автомобили, окна или балконы. Кроме того, портреты будут транслироваться на экране на Театральной площади».

Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Поезд победы#Эшелон победы#9 Мая#Праздник#Свободное время#Ирбит
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году
Вчера, 14:11