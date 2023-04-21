Уникальный поезд-музей прибудет в Ирбит накануне Дня Победы

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Там отметили, что состоит поезд из отреставрированных вагонов. Такие применялись для перевозки людей в годы войны. Также планируется представить гражданам образцы исторической военной техники.
Во время стоянки поезда можно будет войти внутрь вагонов. Все желающие смогут побывать в вагоне-теплушке, перевязочной, вагоне-кухне, вагоне-электростанции. Там будут работать экскурсоводы, которые расскажут о них. Также разрешена фотосъемка.
Напомним, в Нижнем Тагиле на 9 мая тоже запланирован ряд мероприятий. В частности, будут раздаваться георгиевские ленточки, школьники будут стоять на постах, а 9 мая на главной городской площади планируется проезд военной техники. Традиционный «Бессмертный полк» в привычном формате отменен. Жители города могут прикрепить портреты на автомобили, окна или балконы. Кроме того, портреты будут транслироваться на экране на Театральной площади».