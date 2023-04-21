Уникальный поезд-музей прибудет в Ирбит накануне Дня Победы

Напомним, в Нижнем Тагиле на 9 мая тоже запланирован ряд мероприятий. В частности, будут раздаваться георгиевские ленточки, школьники будут стоять на постах, а 9 мая на главной городской площади планируется проезд военной техники. Традиционный «Бессмертный полк» в привычном формате отменен. Жители города могут прикрепить портреты на автомобили, окна или балконы. Кроме того, портреты будут транслироваться на экране на Театральной площади».