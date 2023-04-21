TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Изображение материала

УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»

21 апреля 2023, 07:55
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»
Выпускники школ имеют возможность обучиться востребованным профессиям по программе «Профессионалитет» и построить успешную карьеру на Уралвагонзаводе.

Обучение проходит в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. Это учебное заведение вместе с УВЗ вошло в состав образовательно-производственного кластера «Машиностроение».

Среди интересных и востребованных профессий:

  • специалист технологии машиностроения,
  • специалист сварочного производства,
  • специалист в технической эксплуатации электрического и электротехнического оборудования,
  • специалист в области управления качеством продукции,
  • оператор станков с ПУ,
  • слесарь по КИПиА и других.
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»

В НТМТ выстроена современная материальная база:

  • обновленная сварочная мастерская,
  • новая мастерская по специальности «Электромонтаж»,
  • новая мастерская с токарными и фрезерными станками.

Студенты обучаются по актуальным образовательным программам у знающих педагогов.

Во время обучения учащиеся проходят практику в подразделениях Уралвагонзавода и изготавливают детали для гражданской и специальной техники за денежное вознаграждение. Погружаясь в реальное производство, будущие специалисты могут выбрать интересные темы для курсовой и дипломной работ.

После окончания обучения выпускник получает возможность построить успешную карьеру на машиностроительном гиганте. Сегодня тагильское предприятие обеспечено заказами на годы вперед. Это гарантирует заводчанам стабильность и достойную заработную плату. Всем своим сотрудникам УВЗ предоставляет широкий социальный пакет. В него входят дотация на питание и ряд самых разнообразных социальных программ: «Жилье», «Оздоровление», «Спорт» и многие другие.

Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»

На предприятии действует молодежная организация. Молодые специалисты могут принять участие в техническом творчестве, чемпионатах и конференциях, мастер-классах и круглых столах, предлагать свои идеи для развития предприятия.

В 2022 году за парты техникума по программе «Профессионалитет» уже сели 225 студентов — выпускников школ Нижнего Тагила.

1 сентября обучающиеся пришли не в техникум, а в образовательно-производственный центр и уже с первого курса стали частью Уралвагонзавода, где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов, — рассказала директор НТТМПС Наталья Гриценко.

По вопросам вступления в программу обращайтесь в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода.

Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28/1, кабинет № 114.

Справки по телефону: (3435) 344-454.

Хотите устроиться работать на Уралвагонзавод? Обращайтесь в отдел кадров Уралвагонзавода.

Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26 Б.

Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн. по сб.)

https://npk.uvz.ru/?erid=LjN8KVDKh

#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#УВЗ#Работа#Обучение#Выпускники#Промышленные предприятия#Анастасия Стрежнева
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году
Вчера, 14:11