УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Обучение проходит в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. Это учебное заведение вместе с УВЗ вошло в состав образовательно-производственного кластера «Машиностроение».
Среди интересных и востребованных профессий:
В НТМТ выстроена современная материальная база:
Студенты обучаются по актуальным образовательным программам у знающих педагогов.
Во время обучения учащиеся проходят практику в подразделениях Уралвагонзавода и изготавливают детали для гражданской и специальной техники за денежное вознаграждение. Погружаясь в реальное производство, будущие специалисты могут выбрать интересные темы для курсовой и дипломной работ.
После окончания обучения выпускник получает возможность построить успешную карьеру на машиностроительном гиганте. Сегодня тагильское предприятие обеспечено заказами на годы вперед. Это гарантирует заводчанам стабильность и достойную заработную плату. Всем своим сотрудникам УВЗ предоставляет широкий социальный пакет. В него входят дотация на питание и ряд самых разнообразных социальных программ: «Жилье», «Оздоровление», «Спорт» и многие другие.
На предприятии действует молодежная организация. Молодые специалисты могут принять участие в техническом творчестве, чемпионатах и конференциях, мастер-классах и круглых столах, предлагать свои идеи для развития предприятия.
В 2022 году за парты техникума по программе «Профессионалитет» уже сели 225 студентов — выпускников школ Нижнего Тагила.
1 сентября обучающиеся пришли не в техникум, а в образовательно-производственный центр и уже с первого курса стали частью Уралвагонзавода, где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов, — рассказала директор НТТМПС Наталья Гриценко.
По вопросам вступления в программу обращайтесь в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода.
Справки по телефону: (3435) 344-454.
Хотите устроиться работать на Уралвагонзавод? Обращайтесь в отдел кадров Уралвагонзавода.
Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн. по сб.)
E-mail: [email protected]
https://npk.uvz.ru/?erid=LjN8KVDKh