УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»

После окончания обучения выпускник получает возможность построить успешную карьеру на машиностроительном гиганте. Сегодня тагильское предприятие обеспечено заказами на годы вперед. Это гарантирует заводчанам стабильность и достойную заработную плату. Всем своим сотрудникам УВЗ предоставляет широкий социальный пакет. В него входят дотация на питание и ряд самых разнообразных социальных программ: «Жилье», «Оздоровление», «Спорт» и многие другие.