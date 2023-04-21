В Екатеринбурге прошли ливень со снегом

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Осадки ранее прогнозировались УГМС. С начала весеннего периода дождь стал первым в 2023 году для Екатеринбурга. При этом похолодания в городе не ожидается.
Также, по словам синоптиков, в ближайшие дни воздух в области потеплеет, однако есть вероятность осадков в виде дождей.
Напомним, днем 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле выпал крупный снегопад, а ночью прогнозировалось понижение температуры. Чтобы избежать аварий на дорогах и травм жителей, улицы города стали обрабатывать противогололедными веществами.