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В Екатеринбурге прошли ливень со снегом

21 апреля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Осадки в виде ливня и снегопада накрыли Екатеринбург 20 апреля 2023 года.

Осадки ранее прогнозировались УГМС. С начала весеннего периода дождь стал первым в 2023 году для Екатеринбурга. При этом похолодания в городе не ожидается.

Также, по словам синоптиков, в ближайшие дни воздух в области потеплеет, однако есть вероятность осадков в виде дождей.

Напомним, днем 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле выпал крупный снегопад, а ночью прогнозировалось понижение температуры. Чтобы избежать аварий на дорогах и травм жителей, улицы города стали обрабатывать противогололедными веществами.

Из-за снегопада в Нижнем Тагиле началась обработка улиц
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Снегопад#Ливень#Погода#Гидрометцентр#Общество#Природа#Видео
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