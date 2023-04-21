В Серове работник теплохода украл телефон и 45 тысяч рублей у капитана судна

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сообщение о хищении полицейским поступило в июле прошлого года. Им стало известно, что это случилось прямо во время рейса, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
В результате стражи порядка вычислили вора и задержали его. Им оказался один из работников теплохода - ранее судимый за кражу 30-летний тюменец.
Позднее выяснилось, что во время стоянки судна в селе Каменное работник воспользовался тем, что в капитанской рубке никого нет, зашел туда, взял телефон и наличные деньги капитана, после чего сошел с судна.
С собой он успел прихватить и банковскую карту. Он пытался обналичить с нее 330 тысяч рублей, но у него ничего не вышло. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ, а также ч. 3 статьи 30, пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ.