В Серове работник теплохода украл телефон и 45 тысяч рублей у капитана судна

С собой он успел прихватить и банковскую карту. Он пытался обналичить с нее 330 тысяч рублей, но у него ничего не вышло. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ, а также ч. 3 статьи 30, пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ.