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В Серове работник теплохода украл телефон и 45 тысяч рублей у капитана судна

21 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Серове злоумышленник из Тюмени завладел банковской картой капитана теплохода, а также наличными 45 тысячами рублей и телефоном.

Сообщение о хищении полицейским поступило в июле прошлого года. Им стало известно, что это случилось прямо во время рейса, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В результате стражи порядка вычислили вора и задержали его. Им оказался один из работников теплохода - ранее судимый за кражу 30-летний тюменец.

Позднее выяснилось, что во время стоянки судна в селе Каменное работник воспользовался тем, что в капитанской рубке никого нет, зашел туда, взял телефон и наличные деньги капитана, после чего сошел с судна.

С собой он успел прихватить и банковскую карту. Он пытался обналичить с нее 330 тысяч рублей, но у него ничего не вышло. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ, а также ч. 3 статьи 30, пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ.

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#Елена Озерова#Капитан#Воровство#Кража#Судно#Криминал#Свердловская область#Серов
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