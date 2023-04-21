Водитель BMW улетел в кювет под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В аварии, случившейся недалеко от ЕКАД, есть пострадавшие, пишет Е1. На место выехали врачи пункта ТЦМК Кашино. Для эвакуации водителя из машины был вызван вертолет.
О произошедшем медики и правоохранители узнали примерно в 15:30. По их данным, водитель не справился с управлением, поле чего улетел в кювет. Далее иномарка перевернулась.
Известно, что мужчина двигался из Большого Сидельниково в Полевской. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Пассажирка авто с черепно-мозговой травмой госпитализирована в горбольницу № 36.
Для эвакуации мужчины дорога в обе стороны была перекрыта. Это было необходимо для посадки вертолета. Сотрудники Кольцово оперативно дали разрешение на вылет по прямой, чтобы сократить время полета.