TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Изображение материала

Водитель BMW улетел в кювет под Екатеринбургом

21 апреля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Иномарка вылетела в кювет на трассе под Екатеринбургом. Это произошло 21 апреля.

В аварии, случившейся недалеко от ЕКАД, есть пострадавшие, пишет Е1. На место выехали врачи пункта ТЦМК Кашино. Для эвакуации водителя из машины был вызван вертолет.

О произошедшем медики и правоохранители узнали примерно в 15:30. По их данным, водитель не справился с управлением, поле чего улетел в кювет. Далее иномарка перевернулась.

Известно, что мужчина двигался из Большого Сидельниково в Полевской. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Пассажирка авто с черепно-мозговой травмой госпитализирована в горбольницу № 36.

Для эвакуации мужчины дорога в обе стороны была перекрыта. Это было необходимо для посадки вертолета. Сотрудники Кольцово оперативно дали разрешение на вылет по прямой, чтобы сократить время полета.

Полковник полиции попал в ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновница лобового ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом скончалась в больницеВ ДТП на Московской областной трассе пострадали три человекаВ Екатеринбурге водитель выехал на встречку и погиб в ДТП
#Елена Озерова#Екатеринбург#Вертолет#Эвакуация#Иномарка#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»
Сегодня, 07:55