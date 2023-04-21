За нападение собаки на ребенка мэрия Артемовского заплатит 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Ребенок проходил около здания аптеки на улице Дзержинского в поселке Красногвардейский. В какой-то момент на него напала собака. Она напрыгнула на него со спины и повалила на землю. Далее животное укусило ребенка за ногу и порвало штанину.
Тело ребенка оказалось расцарапано, а также имелся прокус на спине. Ребенок попытался встать и выставил вперед правую руку. Однако собака укусила его за нее несколько раз. В результате у пострадавшего остались укушенные раны левого предплечья и руки.
Прокуратура в связи с инцидентом начала проверку. По ее результатам она направила иск в суд, который удовлетворил требования прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.