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За нападение собаки на ребенка мэрия Артемовского заплатит 10 тысяч рублей

21 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI
В пользу ребенка из Артемовского администрация заплатит 10 тысяч рублей. Причиной стало нападение собаки.

Ребенок проходил около здания аптеки на улице Дзержинского в поселке Красногвардейский. В какой-то момент на него напала собака. Она напрыгнула на него со спины и повалила на землю. Далее животное укусило ребенка за ногу и порвало штанину.

Тело ребенка оказалось расцарапано, а также имелся прокус на спине. Ребенок попытался встать и выставил вперед правую руку. Однако собака укусила его за нее несколько раз. В результате у пострадавшего остались укушенные раны левого предплечья и руки.

Прокуратура в связи с инцидентом начала проверку. По ее результатам она направила иск в суд, который удовлетворил требования прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Собака#Нападение#Укус#Ребенок#Дети#Артемовский
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