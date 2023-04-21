За переезд пешехода снегоходом жителю Верхней Пышмы грозит до 10 лет

Жителю Верхней Пышмы грозит до 10 лет тюрьмы за то, что он на снегоходе переехал пешехода. Пострадавшему оторвало ногу. Теперь мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному из хулиганских побуждений.