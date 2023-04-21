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За переезд пешехода снегоходом жителю Верхней Пышмы грозит до 10 лет

21 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Жителю Верхней Пышмы грозит до 10 лет тюрьмы за то, что он на снегоходе переехал пешехода. Пострадавшему оторвало ногу. Теперь мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному из хулиганских побуждений.

По данным следствия, 19 декабря 2021 года вечером обвиняемый ехал на снегоходе мимо дома на улице Машиностроителей, 21. Он совершал опасные маневры, создавая опасность для окружающих. По мнению обвинения, он нарушал нормы и правила поведения.

В какой-то момент обвиняемый увидел, что впереди идет мужчина с собакой. После этого он сбил потерпевшего, наехав на него снегоходом.

В результате у пострадавшего была ампутирована левая голень, он получил перелом берцовой кости. Травмы признаны как тяжкий вред здоровью человека. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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