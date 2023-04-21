Задушивший сожительницу житель Екатеринбурга арестован

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В день убийства обвиняемый пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он начал ссориться со своей сожительницей и в результате конфликта лишил ее жизни, рассказал помощник следователя свердловского СК Александр Шульга.
По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина выпивал вместе с погибшей. Вскоре женщина стала выгонять сожителя из дома. В ходе разгоревшейся ссоры он задушил женщину.
В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками Следственного комитета в настоящий момент ведется следствие. Обвиняемый раскаялся в содеянном. Сейчас ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Общих детей у пары не имелось.
Напомним, недавно Тагилстроевским судом был приговорен к 10 годам тюрьмы житель Нижнего Тагила за убийство своей сожительницы и сокрытие ее тела в подполе в 2021 году.