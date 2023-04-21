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Задушивший сожительницу житель Екатеринбурга арестован

21 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI
33-летний житель Екатеринбурга был арестован по подозрению в убийстве женщины, с которой он жил вместе. Происшествие случилось 17 апреля 2023 года.

В день убийства обвиняемый пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он начал ссориться со своей сожительницей и в результате конфликта лишил ее жизни, рассказал помощник следователя свердловского СК Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина выпивал вместе с погибшей. Вскоре женщина стала выгонять сожителя из дома. В ходе разгоревшейся ссоры он задушил женщину.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками Следственного комитета в настоящий момент ведется следствие. Обвиняемый раскаялся в содеянном. Сейчас ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Общих детей у пары не имелось.

Напомним, недавно Тагилстроевским судом был приговорен к 10 годам тюрьмы житель Нижнего Тагила за убийство своей сожительницы и сокрытие ее тела в подполе в 2021 году.

Житель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе дома
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Убийство#Алкогольное опьянение#Конфликт#Сожительница#Арест#Полиция#Уголовное дело#СК#Происшествия#Криминал
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