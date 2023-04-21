Житель Екатеринбурга лишился Land Cruiser из-за многомиллионного долга

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Добровольно платить долги мужчина отказался. При этом автомобиль он спрятал в одном из дворов на ВИЗе. Транспорт оформлен на юридическое лицо. Однако приставам удалось его разыскать.
В результате машина была отправлена в специализированную организацию. Если в ближайшее время долг не будет погашен, то транспорт направят на оценку и торги, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Напомним, ранее автомобиль был изъят у еще одного жителя Екатеринбурга. Он был им получен в качестве компенсации за тяжелую травму.