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Житель Екатеринбурга лишился Land Cruiser из-за многомиллионного долга

21 апреля 2023, 06:56
Фото: УФССП по Свердловской области
У жителя Екатеринбурга был арестован Land Cruiser Prado. Мужчина является руководителем фирмы, накопившей долг в 8 миллионов рублей. Большая часть задолженности — по налогам.

Добровольно платить долги мужчина отказался. При этом автомобиль он спрятал в одном из дворов на ВИЗе. Транспорт оформлен на юридическое лицо. Однако приставам удалось его разыскать.

В результате машина была отправлена в специализированную организацию. Если в ближайшее время долг не будет погашен, то транспорт направят на оценку и торги, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Напомним, ранее автомобиль был изъят у еще одного жителя Екатеринбурга. Он был им получен в качестве компенсации за тяжелую травму.

Житель Екатеринбурга прятался от судебных приставов в диване
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Приставы#Арест#Долг#Общество
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