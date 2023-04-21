Депутата Римму Ильину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера. Сама Ильина не признала свою вину, пояснив, что в организации митинга не участвовала, а только сделала несколько фото и видео, когда проезжала мимо с работы домой.