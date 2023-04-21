Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Обработка от клещей начинается в парках и скверах Нижнего Тагила. После этого жителям не рекомендуется посещать эти территории три дня - 24 и 25 апреля будет закрыта территория парка Бондина и прогулочные зоны.
Березы начинают цвести в Нижнем Тагиле. Пыльца этого дерева является агрессивным аллергеном, поэтому аллергикам рекомендовали брать с собой средства защиты. При этом синоптики Гисметео прогнозируют умеренную и низкую концентрации пыльцы. В субботу она составит один балл по пятибалльной шкале, а в воскресенье — два балла.
Депутата Римму Ильину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера. Сама Ильина не признала свою вину, пояснив, что в организации митинга не участвовала, а только сделала несколько фото и видео, когда проезжала мимо с работы домой.
21-летнюю студентку из Нижнего Тагила обманули мошенники. Они представились сотрудниками Центрального банка и вынудили ее взять кредиты на 150 и 120 тысяч рублей.
ГИБДД опубликовала режим работы на период майских праздников. 1 мая, а также 8 и 9 мая не будет осуществляться прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских прав, а также прием экзаменов.