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Жителей Тагила попросили не гулять в парках, а депутата оштрафовали за митинг

21 апреля 2023, 15:33
Фото: 1MI
Жителей Нижнего Тагила попросили не гулять в парках, а депутата Римму Ильину оштрафовали за митинг. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 апреля.

Обработка от клещей начинается в парках и скверах Нижнего Тагила. После этого жителям не рекомендуется посещать эти территории три дня - 24 и 25 апреля будет закрыта территория парка Бондина и прогулочные зоны.

Жителям Нижнего Тагила рекомендовали не гулять в парках и скверах
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Березы начинают цвести в Нижнем Тагиле. Пыльца этого дерева является агрессивным аллергеном, поэтому аллергикам рекомендовали брать с собой средства защиты. При этом синоптики Гисметео прогнозируют умеренную и низкую концентрации пыльцы. В субботу она составит один балл по пятибалльной шкале, а в воскресенье — два балла.

Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березы
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Депутата Римму Ильину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера. Сама Ильина не признала свою вину, пояснив, что в организации митинга не участвовала, а только сделала несколько фото и видео, когда проезжала мимо с работы домой.

Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
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21-летнюю студентку из Нижнего Тагила обманули мошенники. Они представились сотрудниками Центрального банка и вынудили ее взять кредиты на 150 и 120 тысяч рублей.

Студентку из Нижнего Тагила на 270 тысяч обманул «сотрудник Центробанка»
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ГИБДД опубликовала режим работы на период майских праздников. 1 мая, а также 8 и 9 мая не будет осуществляться прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских прав, а также прием экзаменов.

ГИБДД Нижнего Тагила рассказала о работе на майские праздники
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