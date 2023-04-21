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Жителям Нижнего Тагила рекомендовали не гулять в парках и скверах

21 апреля 2023, 11:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле начали обрабатывать парки и скверы от клещей

Акарицидная обработка от клещей начинается в парках и скверах Нижнего Тагила. После этого жителям не рекомендуется посещать территории в течение трех дней.

Так, 24 и 25 апреля будет закрыта территория парка Бондина и прогулочные зоны в связи с акарицидной обработкой. Затем подрядчики приступят к борьбе с клещами и в других общественных местах.

В сквере за дворцом культуры Юбилейный пока объявлений о противоклещевой обработке нет, но работы проводят каждый год где-то в начале мая, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Валерия.

Помимо парков и скверов в городе ежегодно обрабатываются кладбища, мемориалы, территории школ и детских садов. Работы проводятся при соответствующих погодных условиях.

Между тем, по данным областного Роспотребнадзора, от укусов клещей по состоянию на 17 апреля пострадало 489 человека, 15 из них — в Нижнем Тагиле. Больше всего укушенных в Екатеринбурге, а именно 163 жителя города.

С диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован один свердловчанин, с боррелиозом — три человека, двое из которых дети.

Всего в регионе планируется обработать от клещей территорию в 11,3 тысячи гектаров.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Клещи#Обработка#Противоклещевая обработка#Парк#Сквер#Парк Бондина#Природа#Общество#Эксклюзив
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