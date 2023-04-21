Жителям Нижнего Тагила рекомендовали не гулять в парках и скверах

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Так, 24 и 25 апреля будет закрыта территория парка Бондина и прогулочные зоны в связи с акарицидной обработкой. Затем подрядчики приступят к борьбе с клещами и в других общественных местах.
В сквере за дворцом культуры Юбилейный пока объявлений о противоклещевой обработке нет, но работы проводят каждый год где-то в начале мая, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Валерия.
Помимо парков и скверов в городе ежегодно обрабатываются кладбища, мемориалы, территории школ и детских садов. Работы проводятся при соответствующих погодных условиях.
Между тем, по данным областного Роспотребнадзора, от укусов клещей по состоянию на 17 апреля пострадало 489 человека, 15 из них — в Нижнем Тагиле. Больше всего укушенных в Екатеринбурге, а именно 163 жителя города.
С диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован один свердловчанин, с боррелиозом — три человека, двое из которых дети.
Всего в регионе планируется обработать от клещей территорию в 11,3 тысячи гектаров.