Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали

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Фестиваль спорта в Нижнем Тагиле стал уже традиционным. Каждый год сотрудники городских ведомств принимают участие в различных спортивных состязаниях.
Участники соревнований — работники органов местного самоуправления (сотрудники администрации города и районных администраций), ветераны муниципальной службы, депутаты. Их профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на уровне города.
Поздравить с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления — в ФОК прибыл заместитель главы администрации города Нижний Тагил по социальной политике, заслуженный тренер России Валерий Суров.
Добрый день, друзья, коллеги! Хотелось бы пожелать не расстраиваться, если вы не займете 1-е место. Это не самое главное. Самое главное: это спорт непрофессиональный, а для здоровья. Всем удачи, главное, чтобы обошлось без травм, — сказал Валерий Суров.
В прошлом году команда города Нижний Тагил заняла 1-е место среди всех муниципальных образований и стала победителем спартакиады среди органов местного самоуправления. Валерий Суров провел награждение участников прошлогодних соревнований.
Эстафета «Готов к труду и обороне!»,
Товарищеские матчи по волейболу и мини-футболу.
Одна из участниц фестиваля, Анна Серебрякова, рассказала редакции TagilCity.ru почему участвует в таких мероприятиях и за что любит спорт.
Всегда люблю быть в движении. Поддерживаю таким способом свою работоспособность. Стараюсь каждые выходные выходить в лес с семьей или одна на пробежку или на прогулку, особенно зимой. Обожаю лыжи, поставила свою дочь с 5 лет на лыжи. Здоровье укрепляется, мышцы развиваются. Всем желаю: занимайтесь спортом и любите спорт, — рассказала Анна Серебрякова.
В конце Фестиваля спорта победителям и участникам вручили медали и подарки.