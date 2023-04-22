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Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали

22 апреля 2023, 04:00
Фото: TagilCity.ru
В ФОКе «Президентский» в Нижнем Тагиле в честь Дня местного самоуправления состоялся Фестиваль спорта. Городские депутаты и чиновники играли в шахматы, стреляли из винтовки, играли в волейбол и мини-футбол.

Фестиваль спорта в Нижнем Тагиле стал уже традиционным. Каждый год сотрудники городских ведомств принимают участие в различных спортивных состязаниях.
Участники соревнований — работники органов местного самоуправления (сотрудники администрации города и районных администраций), ветераны муниципальной службы, депутаты. Их профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на уровне города.

Поздравить с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления — в ФОК прибыл заместитель главы администрации города Нижний Тагил по социальной политике, заслуженный тренер России Валерий Суров.

Добрый день, друзья, коллеги! Хотелось бы пожелать не расстраиваться, если вы не займете 1-е место. Это не самое главное. Самое главное: это спорт непрофессиональный, а для здоровья. Всем удачи, главное, чтобы обошлось без травм, — сказал Валерий Суров.
Фото: TagilCity.ru

В прошлом году команда города Нижний Тагил заняла 1-е место среди всех муниципальных образований и стала победителем спартакиады среди органов местного самоуправления. Валерий Суров провел награждение участников прошлогодних соревнований.

Фото: TagilCity.ru

Спортивные дисциплины

  • Дартс,
Фото: TagilCity.ru
  • Шахматы,
Фото: TagilCity.ru
  • Стрельба из электронного оружия,
Фото: TagilCity.ru
  • Скандинавская ходьба,
Фото: TagilCity.ru

Эстафета «Готов к труду и обороне!»,

Фото: TagilCity.ru

Товарищеские матчи по волейболу и мини-футболу.

Фото: TagilCity.ru

Одна из участниц фестиваля, Анна Серебрякова, рассказала редакции TagilCity.ru почему участвует в таких мероприятиях и за что любит спорт.

Всегда люблю быть в движении. Поддерживаю таким способом свою работоспособность. Стараюсь каждые выходные выходить в лес с семьей или одна на пробежку или на прогулку, особенно зимой. Обожаю лыжи, поставила свою дочь с 5 лет на лыжи. Здоровье укрепляется, мышцы развиваются. Всем желаю: занимайтесь спортом и любите спорт, — рассказала Анна Серебрякова.

В конце Фестиваля спорта победителям и участникам вручили медали и подарки.

Фото: TagilCity.ru
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