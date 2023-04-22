Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали

Фестиваль спорта в Нижнем Тагиле стал уже традиционным. Каждый год сотрудники городских ведомств принимают участие в различных спортивных состязаниях.

Участники соревнований — работники органов местного самоуправления (сотрудники администрации города и районных администраций), ветераны муниципальной службы, депутаты. Их профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на уровне города.