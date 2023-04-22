Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске

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После произошедшего одна из чиновниц - ведущий специалист отдела архитектуры Марина Н. обращалась за медпомощью. После этого ее отправили на больничный на 65 дней, пишет «КП-Екатеринбург».
Сама Марина рассказала, что работает в администрации 17 лет. Она воспитывает дочку-подростка, поэтому за свое рабочее место держится. Женщина отметила, что у нее были разногласия с заместителем заведующей отделом архитектуры Еленой В.
В день ЧП, 25 января, Елена дала ей задание - предоставить регламент услуг, который будет переведен в электронный вид. На что Марина ответила, что не сможет выполнить задание из-за отсутствия у нее таковых данных. Далее, Как утверждает Марина, Елена стала кричать на нее и пошла жаловаться руководителю Светлане.
Регламенты мы все же посчитали и эта работа не стоила таких уж серьезных усилий. Тем более я подчиняюсь не Елене, а напрямую Светлане, - добавила Марина.
Когда руководитель отдела пошла обедать, Елена подошла к Марине с претензиями, вспоминает чиновница. Также она стала называть Марину толстой и жалующейся на все женщиной. В ответ на это Марина попросила ее уйти из ее половины кабинета.
Далее, как утверждает Марина, Елена вцепилась в ее волосы, вырвала кусок волос и пнула ее. Она стала защищаться.
Она тянула меня за волосы вниз головой. В глазах потемнело, я была в предобморочном состоянии, - вспоминает тот день Марина.
Чиновница утверждает, что медики после произошедшего диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей области головы, гематомы. Врачи передали эти данные полицейским.
Далее прошли судебные разборки, результатом которых стал штраф по 5 тысяч рублей для обоих женщин. Марина отметила, что уходить с работы не намерена. Отмечается, что вторая чиновница – Елена – не захотела общаться с журналистами.