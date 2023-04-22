Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске

В день ЧП, 25 января, Елена дала ей задание - предоставить регламент услуг, который будет переведен в электронный вид. На что Марина ответила, что не сможет выполнить задание из-за отсутствия у нее таковых данных. Далее, Как утверждает Марина, Елена стала кричать на нее и пошла жаловаться руководителю Светлане.