TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Изображение материала

Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске

22 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI
В Североуральске между чиновницами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Это произошло на рабочем месте во время обеда.

После произошедшего одна из чиновниц - ведущий специалист отдела архитектуры Марина Н. обращалась за медпомощью. После этого ее отправили на больничный на 65 дней, пишет «КП-Екатеринбург».

Сама Марина рассказала, что работает в администрации 17 лет. Она воспитывает дочку-подростка, поэтому за свое рабочее место держится. Женщина отметила, что у нее были разногласия с заместителем заведующей отделом архитектуры Еленой В.

В день ЧП, 25 января, Елена дала ей задание - предоставить регламент услуг, который будет переведен в электронный вид. На что Марина ответила, что не сможет выполнить задание из-за отсутствия у нее таковых данных. Далее, Как утверждает Марина, Елена стала кричать на нее и пошла жаловаться руководителю Светлане.

Регламенты мы все же посчитали и эта работа не стоила таких уж серьезных усилий. Тем более я подчиняюсь не Елене, а напрямую Светлане, - добавила Марина.

Когда руководитель отдела пошла обедать, Елена подошла к Марине с претензиями, вспоминает чиновница. Также она стала называть Марину толстой и жалующейся на все женщиной. В ответ на это Марина попросила ее уйти из ее половины кабинета.

Далее, как утверждает Марина, Елена вцепилась в ее волосы, вырвала кусок волос и пнула ее. Она стала защищаться.

Она тянула меня за волосы вниз головой. В глазах потемнело, я была в предобморочном состоянии, - вспоминает тот день Марина.

Чиновница утверждает, что медики после произошедшего диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей области головы, гематомы. Врачи передали эти данные полицейским.

Далее прошли судебные разборки, результатом которых стал штраф по 5 тысяч рублей для обоих женщин. Марина отметила, что уходить с работы не намерена. Отмечается, что вторая чиновница – Елена – не захотела общаться с журналистами.

Две мамы подрались в детском саду в Екатеринбурге из-за сломанных очков
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители трамваев подрались в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге пассажир и таксист подрались прямо на проезжей частиПолицейские из Подмосковья и собака подрались с уличным котом
#Елена Озерова#Чиновницы#Драка#Обед#Рабочее место#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
20 апреля 06:03
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
20 апреля 06:49
Два депутата выходят из состава молодежной думы Нижнего Тагила
20 апреля 06:35
Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали
Сегодня, 04:00
Опасный картофель был найден в Свердловской области
20 апреля 04:38
Почему роуминг от Мотив выручает: интервью с Андреем Золотаревым
20 апреля 06:59