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Дом печати загорелся в центре Екатеринбурга

22 апреля 2023, 05:55
Фото: 1MI
В центральной части Екатеринбурга загорелся Дом печати, а его гостей экстренно эвакуировали на улицу.

Предварительно установлено, что что-то загорелось на втором этаже здания на ул. Тургенева, 1. Посетителей эвакуировали и из Театра музыкальной комедии, пишет Е1.

Известно, что на месте работали больше шести пожарных машин, а пожарные надевали кислородные баллоны, рассказали свидетели событий.

Отметим, что это здание было построено примерно 93 года назад. Оно создавалось для редакции и типографии газеты «Уральский рабочий». В настоящий момент здание признано памятником конструктивизма, а также статус памятника архитектуры федерального значения.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дом печати#Пожар#Пламя#Происшествия
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