Дом печати загорелся в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Предварительно установлено, что что-то загорелось на втором этаже здания на ул. Тургенева, 1. Посетителей эвакуировали и из Театра музыкальной комедии, пишет Е1.
Известно, что на месте работали больше шести пожарных машин, а пожарные надевали кислородные баллоны, рассказали свидетели событий.
Отметим, что это здание было построено примерно 93 года назад. Оно создавалось для редакции и типографии газеты «Уральский рабочий». В настоящий момент здание признано памятником конструктивизма, а также статус памятника архитектуры федерального значения.