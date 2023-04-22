Две квартиры горели на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сначала горела одна квартира, но огонь буквально за считанные минуты перебросился на вторую, рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Также свидетели рассказали, что спасатели успешно потушили пламя. Помимо этого, они видели, как в машину скорой на носилках заносили мужчину. В МЧС инцидент пока не прокомментировали.
Тагильчан предупреждают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам: 101 или 112.