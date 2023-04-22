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Две квартиры горели на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле

22 апреля 2023, 09:11
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В ночь с 21 на 22 апреля горело две квартиры на улице Красноармейска, 84.а Это произошло примерно в два часа ночи.

Сначала горела одна квартира, но огонь буквально за считанные минуты перебросился на вторую, рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Также свидетели рассказали, что спасатели успешно потушили пламя. Помимо этого, они видели, как в машину скорой на носилках заносили мужчину. В МЧС инцидент пока не прокомментировали.

Тагильчан предупреждают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам: 101 или 112.

Скончался пострадавший во время пожара житель Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Квартиры#Пожарные#Происшествия
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