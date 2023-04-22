Две ночи подряд в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживали рейсы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Это следовало из онлайн-табло аэропорта. По словам очевидцев, задержки связаны с погодными условиями – сильным туманом, пишет Ура.ру.
Известно, что рейс Москва — Екатеринбург от авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на шесть часов.
На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились, — отметили сами пассажиры.
А согласно информации на онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут 22 апреля задержано в общей сложности пять вылетов. Это вылеты авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот».