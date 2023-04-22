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Две ночи подряд в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживали рейсы

22 апреля 2023, 07:21
Фото: 1MI
На протяжении двух ночей в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживались вылеты самолетов.

Это следовало из онлайн-табло аэропорта. По словам очевидцев, задержки связаны с погодными условиями – сильным туманом, пишет Ура.ру.

Известно, что рейс Москва — Екатеринбург от авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на шесть часов.

На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились, — отметили сами пассажиры.

А согласно информации на онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут 22 апреля задержано в общей сложности пять вылетов. Это вылеты авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот».

Несколько десятков силовиков приехали к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Самолет#Аэропорт#Рейсы#Задержка рейсов#Общество
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