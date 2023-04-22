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Дворец пионеров за 44,2 млн рублей отремонтируют в Каменске-Уральском

22 апреля 2023, 09:25
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском ожидается ремонт Дворца пионеров. На эти цели потратят более 44 миллионов рублей.

Дворец является объектом культурного наследия. Ремонт зданию нужен для того, чтобы сохранить этот объект для потомков, пишет «Ведомости Урал».

Деньги на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета. Отмечается, что построили здание в стиле советского неоклассицизма. Для культурного наследия региона он имеет огромное значение.

Заказчиком работ стал «Детский культурный центр города Каменска-Уральского». Во Дворце проходят различные мероприятия, концерты и фестивали, а также детские секции и кружки.

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#Елена Озерова#Реконструкция#Ремонт#Деньги#Общество#Свердловская область
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