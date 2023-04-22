Мост через Нижне-Исетский пруд в Екатеринбурге компенсируют дорогами

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Эта информация была анонсирована в заключении к результатам общественных обсуждений. Документ подписал глава департамента архитектуры Руслан Габдрахманоа.
На обсуждения выставлялся проект застройки на берегу пруда. Один из него противников спросил, как будет связан левый берег с уже существующими улицами.
В ответе сказано, что запланировано проектирование улицы Рощинской как магистрали общегородского значения. Запланирована и реконструкция улиц Грибоедова, Инженерной и Дагестанской. Их хотят улучшить с точки зрения транспортной доступности.
Напомним, что от идеи строительства Нижне-Исетского пруда власти отказались прошлым сентябрем. Это произошло, когда мэр Алексей Орлов утвердил внесение поправок в правила землепользования и застройки.