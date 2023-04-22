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Мост через Нижне-Исетский пруд в Екатеринбурге компенсируют дорогами

22 апреля 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге власти рассказали, чем компенсируют отказ от строительства моста через Нижне-Исетский пруд. Они сказали, что вместо этого запланировано строительство дорог.

Эта информация была анонсирована в заключении к результатам общественных обсуждений. Документ подписал глава департамента архитектуры Руслан Габдрахманоа.

На обсуждения выставлялся проект застройки на берегу пруда. Один из него противников спросил, как будет связан левый берег с уже существующими улицами.

В ответе сказано, что запланировано проектирование улицы Рощинской как магистрали общегородского значения. Запланирована и реконструкция улиц Грибоедова, Инженерной и Дагестанской. Их хотят улучшить с точки зрения транспортной доступности.

Напомним, что от идеи строительства Нижне-Исетского пруда власти отказались прошлым сентябрем. Это произошло, когда мэр Алексей Орлов утвердил внесение поправок в правила землепользования и застройки.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Строительство#Мост#Дороги#Ремонт дорог#Общество
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