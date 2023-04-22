Около дома на улице Попова в Нижнем Тагиле обнаружен труп

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Его увидели 22 апреля примерно в 11:30. Снимки с места ЧП появились в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». В Следственном комитете рассказали, что проводится процессуальная проверка.
Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В результате будет принято процессуальное решение.
Однако уже сейчас предварительно известно, что мужчину не убивали – на его теле нет признаков насильственной смерти. Личность умершего тоже уже известна – это 74-летний тагильчанин.