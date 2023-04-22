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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

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Около дома на улице Попова в Нижнем Тагиле обнаружен труп

22 апреля 2023, 10:29
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Труп пожилого мужчины обнаружен около дома на улице Попова в Нижнем Тагиле.

Его увидели 22 апреля примерно в 11:30. Снимки с места ЧП появились в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». В Следственном комитете рассказали, что проводится процессуальная проверка.

Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В результате будет принято процессуальное решение.

Однако уже сейчас предварительно известно, что мужчину не убивали – на его теле нет признаков насильственной смерти. Личность умершего тоже уже известна – это 74-летний тагильчанин.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Труп#Дедушка#Мужчина#Происшествия
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