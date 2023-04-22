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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

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Пропавший в Екатеринбурге мальчик с котом найден

22 апреля 2023, 10:23
Фото: 1MI
13-летнего мальчика Максима, который вместе со своим котом пропал 21 апреля, найден. Он жив, здоров, его жизни ничего не угрожает.

Подросток вместе с котом сам пришел домой. Выяснилось, что Максим не впервые самовольно уходит на некоторое время из дома. На этот раз он тоже ушел, чтобы погулять, пишет Е1.

Где все это время находился школьник, неизвестно. Зачем он уходил от родителей, теперь будут разбираться правоохранители.

Напомним, что ребенок пропал в пятницу, 21 апреля. С тех пор его искали и волонтеры, и полицейские. Среди особых примет было то, что ребенок разыскивался вместе со своим питомцем.

13-летнего ребенка с котом ищут в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кот#Мальчик#Найден#Общество
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