Пропавший в Екатеринбурге мальчик с котом найден

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Подросток вместе с котом сам пришел домой. Выяснилось, что Максим не впервые самовольно уходит на некоторое время из дома. На этот раз он тоже ушел, чтобы погулять, пишет Е1.
Где все это время находился школьник, неизвестно. Зачем он уходил от родителей, теперь будут разбираться правоохранители.
Напомним, что ребенок пропал в пятницу, 21 апреля. С тех пор его искали и волонтеры, и полицейские. Среди особых примет было то, что ребенок разыскивался вместе со своим питомцем.