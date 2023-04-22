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Стал известен ведущий концерта ко Дню Победы в Екатеринбурге

22 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Стало известно, кто проведет концерт ко Дню Победы в Екатеринбурге. Это будет актер Александр Устюгов.

Гала-концерт состоится в историческом центре Екатеринбурга. Он будет называться «Дорога к Победе», сообщили организаторы мероприятия из Фонда святой Екатерины.

Срежиссировал предстоящую программу актер и шоумен Роман Постовалов. В день концерта жителям города расскажут о том, как Екатеринбург принимал раненых солдат и какими силами получилось сохранить сотни предприятий и культурное наследие России.

Имена известных музыкантов, которые выступят на этом вечере, организаторы назовут позднее.

Напомним, что в Екатеринбурге салют на День Победы пустят только с одной точки, а не с нескольких, как это было годами ранее.

Многочисленных салютов на 9 мая в Екатеринбурге не состоится
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Концерт#Ведущий#День Победы#Общество
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