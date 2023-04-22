Стал известен ведущий концерта ко Дню Победы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Гала-концерт состоится в историческом центре Екатеринбурга. Он будет называться «Дорога к Победе», сообщили организаторы мероприятия из Фонда святой Екатерины.
Срежиссировал предстоящую программу актер и шоумен Роман Постовалов. В день концерта жителям города расскажут о том, как Екатеринбург принимал раненых солдат и какими силами получилось сохранить сотни предприятий и культурное наследие России.
Имена известных музыкантов, которые выступят на этом вечере, организаторы назовут позднее.
Напомним, что в Екатеринбурге салют на День Победы пустят только с одной точки, а не с нескольких, как это было годами ранее.