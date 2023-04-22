Тепло, дожди и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

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В понедельник, 24 апреля, в городе ожидается +14 градусов тепла и ветер, скорость которого может достигнуть 10 метров в секунду. Это сдедует из данных с сайта Гисметео.
Уже во вторник, 25 апреля, ветер может усилиться до 15 метров в секунду. При этом именно вторник обещает стать самым солнечным днем на неделе – днем будет приблизительно +20 градусов.
В среду, 26 апреля, синоптики прогнозируют +14 градусов и дожди, а также ветреность до 7 метров в секунду. На следующий день ветер усилится до 11 метров в секунду, температура воздуха снизится до +7 градусов и продолжатся дожди.
В пятницу синоптики прогнозируют ясную погоду и до +8 градусов тепла, отсутствие осадков и ветреность до восьми метров в секунду.