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Posted 22 апреля 2023, 10:49

Published 22 апреля 2023, 10:49

Modified 22 апреля 2023, 10:51

Updated 22 апреля 2023, 10:51

В Белгороде эвакуируют 3 тысячи человек из-за взрывоопасного предмета

В Белгороде эвакуируют 3 тысячи человек из-за взрывоопасного предмета

22 апреля 2023, 10:49
Фото: 1MI.
Из-за найденного предмета, который может быть опасен для жизней, в Белгороде эвакуируют жителей 17 домов.

Взрывчатка найдена в районе одного из домов на улице Шаландина, сообщает Бел.ру. Взрывотехники хотят обезвредить боеприпас на полигоне, сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Эвакуировать людей спецслужбам пришлось в радиусе 200 метров – более трех тысяч человек. Этих людей отвозят в пункты временного размещения. Там для них есть все необходимое, включая еду.

Также все дома, из которых вывезли людей, будут охранять полицейские.

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#Происшествия#Эвакуация#Белгород
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