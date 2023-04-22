В Белгороде эвакуируют 3 тысячи человек из-за взрывоопасного предмета

Posted 22 апреля 2023, 10:49
Published 22 апреля 2023, 10:49
Modified 22 апреля 2023, 10:51
Updated 22 апреля 2023, 10:51
Взрывчатка найдена в районе одного из домов на улице Шаландина, сообщает Бел.ру. Взрывотехники хотят обезвредить боеприпас на полигоне, сказал глава региона Вячеслав Гладков.
Эвакуировать людей спецслужбам пришлось в радиусе 200 метров – более трех тысяч человек. Этих людей отвозят в пункты временного размещения. Там для них есть все необходимое, включая еду.
Также все дома, из которых вывезли людей, будут охранять полицейские.