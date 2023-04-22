Жителей Нижнего Тагила предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду

Ветер будет преимущественно северо-западным. Его порывы ночью достигнут 5 метров в секунду, а днем 6-11 м/с, на севере и в горах он может усилиться до 17 м/с. Ночью будет до +6 градусов, а в дневное время до +17 градусов.