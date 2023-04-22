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Published Сегодня, 11:59

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Жителей Нижнего Тагила предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду

22 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле.

Также местами возможен небольшой дождь, а ночью на севере – дождь с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщает ЕДДС.

Ветер будет преимущественно северо-западным. Его порывы ночью достигнут 5 метров в секунду, а днем 6-11 м/с, на севере и в горах он может усилиться до 17 м/с. Ночью будет до +6 градусов, а в дневное время до +17 градусов.

Отмечается, что существует повышенный риск обрывов ЛЭП, ДТП, возникновения лесных пожаров. Возможны и перебои с электроэнергией.

Тепло, дожди и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дождь#Ветер#Мокрый снег#Природа
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