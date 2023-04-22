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Жителю Екатеринбурга вынесен приговор за сбитого насмерть рецидивиста

22 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоялся суд над 35-летним жителем. Он насмерть сбил пешехода-рецидивиста в розыске.

Это случилось 18 июня 2022 года. Обвиняемый в нетрезвом виде ехал по улице Розы Люксембург на иномарке Kia Rio, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, мужчина невнимательно следил за дорогой, потому и сбил 64-летнего пешехода. Он не предпринял мер к снижению скорости, поэтому трагедии не удалось избежать.

Пострадавший сильно травмировался и умер на следующий день. Известно, что он находится в базе розыска.

В крови виновника аварии нашли наркотики. Согласно приговору, ему предстоит пробыть в колонии общего режима пять лет.

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#Суд#Приговор#Елена Озерова#Екатеринбург#Тюрьма#Розыск#Авария#ДТП#Происшествия
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