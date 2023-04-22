Жителю Екатеринбурга вынесен приговор за сбитого насмерть рецидивиста

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Это случилось 18 июня 2022 года. Обвиняемый в нетрезвом виде ехал по улице Розы Люксембург на иномарке Kia Rio, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, мужчина невнимательно следил за дорогой, потому и сбил 64-летнего пешехода. Он не предпринял мер к снижению скорости, поэтому трагедии не удалось избежать.
Пострадавший сильно травмировался и умер на следующий день. Известно, что он находится в базе розыска.
В крови виновника аварии нашли наркотики. Согласно приговору, ему предстоит пробыть в колонии общего режима пять лет.