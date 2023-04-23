Фальсифицированные рыбные консервы из Крыма нашли в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
В апреле 2023 года специалисты ведомства обнаружили, что поставщик консервов нарушал оформление ВСД — ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» («Меркурий»). Продукцию производитель отправлял в социально-значимые учреждения и в торговые сети региона.
Сотрудники уральского Россельхознадзора обнаружили нарушения в оформлении документов на продукцию животного происхождения. Так, пищевая продукция вырабатывалась из иного сырья. К примеру, из сельди делали «сайру», а из сайры — «треску». Это является нарушением требований регламента маркировки пищевой продукции Таможенного союза.
Установить происхождение, качество и безопасность рыбной продукции не представляется возможным. Управление делает вывод о намерении дальнейшей реализации продукции неустановленному кругу лиц (потребителям) фальсифицированной рыбной продукции, а также указывает на обман потребителей, — отметили в Россельхознадзоре Свердловской области.
Специалисты управления рассказали о нарушениях поставщика всем, кто получал продукцию, а также отправили информацию в Роспотребнадзор и Департамент ветеринарии, Федеральную налоговую службу и в ряд других инстанций, сообщает пресс-служба уральского Россельхознадзора.