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Фальсифицированные рыбные консервы из Крыма нашли в Свердловской области

23 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Россельхознадзор Свердловской области нашел нарушения в документации крупного поставщика рыбной продукции из Крыма.

В апреле 2023 года специалисты ведомства обнаружили, что поставщик консервов нарушал оформление ВСД — ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» («Меркурий»). Продукцию производитель отправлял в социально-значимые учреждения и в торговые сети региона.

Сотрудники уральского Россельхознадзора обнаружили нарушения в оформлении документов на продукцию животного происхождения. Так, пищевая продукция вырабатывалась из иного сырья. К примеру, из сельди делали «сайру», а из сайры — «треску». Это является нарушением требований регламента маркировки пищевой продукции Таможенного союза.

Установить происхождение, качество и безопасность рыбной продукции не представляется возможным. Управление делает вывод о намерении дальнейшей реализации продукции неустановленному кругу лиц (потребителям) фальсифицированной рыбной продукции, а также указывает на обман потребителей, — отметили в Россельхознадзоре Свердловской области.

Специалисты управления рассказали о нарушениях поставщика всем, кто получал продукцию, а также отправили информацию в Роспотребнадзор и Департамент ветеринарии, Федеральную налоговую службу и в ряд других инстанций, сообщает пресс-служба уральского Россельхознадзора.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Проверка#Россельхознадзор#Консервы#Рыба#Общество#Эксклюзив#Крым
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