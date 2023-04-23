Фальсифицированные рыбные консервы из Крыма нашли в Свердловской области

Специалисты управления рассказали о нарушениях поставщика всем, кто получал продукцию, а также отправили информацию в Роспотребнадзор и Департамент ветеринарии, Федеральную налоговую службу и в ряд других инстанций, сообщает пресс-служба уральского Россельхознадзора.