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Нетрезвая екатеринбурженка скандалила в такси и обвиняла водителя в изнасиловании

23 апреля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Водитель такси в Екатеринбурге забрал в ночь на 22 апреля из увеселительного заведения супружескую пару. По дороге женщина, которую спутник называл «Олечкой», устроила в машине истерику и даже обвинила таксиста в изнасиловании.

По словам водителя Ильи, пассажир вел себя спокойно, а от его супруги в какой-то момент посыпались оскорбления. Таксист утверждает, что причин для этого не было, и он не реагировал на истерику, пока женщина не начала лезть к нему руками, пишет Е1. После этого он остановил автомобиль и потребовал от пассажиров выйти.

Однако нетрезвая женщина отказалась покинуть машину и продолжила скандалить, утверждает таксист, который снимал истерику на камеру телефона. А в какой-то момент даже обвинила его в изнасиловании.

Вы неадекват, берете заказ в пятницу-субботу. Они меня изнасиловали в машине. Вот эти двое ублюдков. Вот это вот существо! Рожа твоя видна. Что ты закрываешь свою рожу уродливую? — кричала пассажирка.
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в таксиНетрезвая пассажирка устроила скандал в такси
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в такси

Супруг пытался успокоить женщину и спустя 20 минут ему все же удалось уговорить ее выйти из машины. Водитель отметил, что пассажирка замарала сидение грязью с обуви. 

После публикации истории от лица таксиста, женщина рассказала Е1 собственную версию произошедшего. По ее словам, водитель приехал не на указанное в заказе место и до него пришлось идти. А после начала поездки начал говорить, что она пинает сидение грязной обувью. Екатеринбурженка утверждает, что грязь в салоне уже была, из-за чего осталось грязным пальто.

В общем женщина не видит в своем поведении ничего предрассудительного и считает, что водитель не должен был выносить ситуацию на всеобщее обозрение:

Надо быть полным неадекватом, чтобы всё это снять и выложить. Да, люди отдыхали. Ну и что? Были, скажем так, нетрезвыми. Это повод выкладывать видео на всеобщее обозрение? Таксисты сами берут заказы в пятницу-субботу от баров и клубов. Естественно, что люди выпили немножко. И что? Это их делает хуже? Нет. Мне что, теперь пешком идти?
#Анна Григорьева#Пассажирка#Скандал#Обвинение#Происшествия#Екатеринбург#Таксист
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