Нетрезвая екатеринбурженка скандалила в такси и обвиняла водителя в изнасиловании

По словам водителя Ильи, пассажир вел себя спокойно, а от его супруги в какой-то момент посыпались оскорбления. Таксист утверждает, что причин для этого не было, и он не реагировал на истерику, пока женщина не начала лезть к нему руками, пишет Е1. После этого он остановил автомобиль и потребовал от пассажиров выйти.