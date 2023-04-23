Подорожание газа может произойти из-за изменений ценообразования ради «Газпрома»

За 2022 год прибыль компании по оценкам экспертов сократилась в 3,5 раза. В результате компания переориентировалась на восток (впереди возведение потока «Сила Сибири-2»), а также на внутренний рынок. Среди предложений — закупка регионами, где развита сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Регионы могут перейти на автобусы и другую технику, которая передвигается на газе вместо бензина.