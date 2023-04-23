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Подорожание газа может произойти из-за изменений ценообразования ради «Газпрома»

23 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Сейчас в России действуют ограничения цены на поставку газа — эти цифры устанавливает ФАС. После закрытия внешнего рынка (ряд стран отказывается от российского топлива) компания «Газпром» обратила внимание на внутренний рынок.

Из-за невозможности двигать цену в меньшую сторону компания не может конкурировать с теми фирмами, которые предлагают потребителю скидки. Это официальная причина, по которой корпорация просит отменит для нее государственное регулирование цены, сообщают «Новые известия».

За 2022 год прибыль компании по оценкам экспертов сократилась в 3,5 раза. В результате компания переориентировалась на восток (впереди возведение потока «Сила Сибири-2»), а также на внутренний рынок. Среди предложений — закупка регионами, где развита сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Регионы могут перейти на автобусы и другую технику, которая передвигается на газе вместо бензина.

В компании Алексея Миллера также говорят о необходимости позволить регулировать цену в пределах 10-20%, однако на рынке не уверены, что этот показатель будет двигаться в сторону удешевления. А удорожание топлива в результате ляжет на плечи конечного потребителя — простых россиян.

#Природный газ#Топливо#Газпром#Экономика#Россия
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