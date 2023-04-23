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Подпольную стоматологию в гаражах обнаружили в Дегтярске

23 апреля 2023, 09:04
Фото: 1MI
Стоматология без разрешительных документов и лицензии работала в Дегтярске в обычном гаражном боксе. Днем 21 апреля туда нагрянули общественники из «Народного контроля» и сотрудники полиции.

Клиника с одним рабочим местом и двумя специалистами работала в гараже на улице Калинина. Для удобства бокс переделали: врезали дверь и окно, а проезд закрыли. Активист Дмитрий Чукреев из «Народного контроля» пояснил, что раньше все разрешительные документы у стоматологии были, а потом медучреждение стало работать на нелегальной основе.

Во время осмотра стоматологии общественниками и полицейскими ее сотрудники заявили, что здесь якобы находится обычный склад и никаких медицинских услуг не оказывается. Помимо факта отсутствия лицензии, в подпольном учреждении также не соблюдались санитарные нормы.

Сотрудники полиции провели изъятие всех медикаментов и оборудования. Дальше будет решаться вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.

#Анна Григорьева#Стоматолог#Полиция#Медикаменты#Гараж#Происшествия#Свердловская область
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