Подпольную стоматологию в гаражах обнаружили в Дегтярске

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Клиника с одним рабочим местом и двумя специалистами работала в гараже на улице Калинина. Для удобства бокс переделали: врезали дверь и окно, а проезд закрыли. Активист Дмитрий Чукреев из «Народного контроля» пояснил, что раньше все разрешительные документы у стоматологии были, а потом медучреждение стало работать на нелегальной основе.
Во время осмотра стоматологии общественниками и полицейскими ее сотрудники заявили, что здесь якобы находится обычный склад и никаких медицинских услуг не оказывается. Помимо факта отсутствия лицензии, в подпольном учреждении также не соблюдались санитарные нормы.
Сотрудники полиции провели изъятие всех медикаментов и оборудования. Дальше будет решаться вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.