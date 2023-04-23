Подпольную стоматологию в гаражах обнаружили в Дегтярске

Клиника с одним рабочим местом и двумя специалистами работала в гараже на улице Калинина. Для удобства бокс переделали: врезали дверь и окно, а проезд закрыли. Активист Дмитрий Чукреев из «Народного контроля» пояснил, что раньше все разрешительные документы у стоматологии были, а потом медучреждение стало работать на нелегальной основе.