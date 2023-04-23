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Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом

23 апреля 2023, 07:29
Фото: Пользователь ВК Ольга Пархачева
Жительница Нижнего Тагила обнаружила пятерых щенков под сараем на садовом участке. Щенков нужно пристроить, иначе им грозит смерть, уверена женщина.

Тагильчанка Наталья рассказала о случившемся в одном из пабликов в социальных сетях. Собак обнаружили в ванночке под сараем в субботу 22 апреля. Незамедлительно женщина обратилась к тагильчанам в надежде спасти щенков. По ее мнению, собак либо утопят, либо отправят в лес. 

Фото: Пользователь ВК Ольга Пархачева
Папа породы хаски живёт в будке на даче. Горе садоводы выкинули щенков на дорогу в ванночке, мать сбежала. Их или утопят, или выкинут в лес. Щенкам 3-4 недели. Только открыли глаза. Мать щенков не крупная. Мать тоже похожа на хаски, — написала Наталья в группе «Собачники Нижнего Тагила».
Фото: Пользователь ВК Наталья Коревина и Ольга Пархачева

На момент 12:00 часов 23 апреля удалось пристроить одного щенка. По поводу еще одного выразила интерес в комментариях одна из пользователей соцсети. Поиски хозяев для других животных продолжаются.

Осталось 4 девочки. Звонят, но никто не приезжает. Надо бы мамашку пристроить и стерилизовать. Она очень красивая. Я б занялась этим. Но я пока на костылях и впереди госпитализация в больницу. Они находятся у соседки на участке, ночью собака к ним приходила. А сейчас опять убежала. Пробуем покормить их кашей, — рассказала TagilCity.ru Наталья.
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