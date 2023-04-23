Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом

Тагильчанка Наталья рассказала о случившемся в одном из пабликов в социальных сетях. Собак обнаружили в ванночке под сараем в субботу 22 апреля. Незамедлительно женщина обратилась к тагильчанам в надежде спасти щенков. По ее мнению, собак либо утопят, либо отправят в лес.