Удушающий газ из баллончика распылил неизвестный в метро Екатеринбурга

В полиции Екатеринбурга рассказали, что сообщений о происшествии с распылением перцового аэрозоля к ним не поступало. По мнению правоохранительных органов, запах мог поступать со стороны пешеходных переходов вне станции. Также в ведомстве отметили, что в происшествии будут разбираться сотрудники полиции на метрополитене.