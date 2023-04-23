Удушающий газ из баллончика распылил неизвестный в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Едкий запах, из-за которого посетители метрополитена почувствовали приступ удушья, быстро распространился по всей станции и подземному переходу, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца. Предполагаемой причиной этому стал перцовый баллончик, распыленный на станции.
В полиции Екатеринбурга рассказали, что сообщений о происшествии с распылением перцового аэрозоля к ним не поступало. По мнению правоохранительных органов, запах мог поступать со стороны пешеходных переходов вне станции. Также в ведомстве отметили, что в происшествии будут разбираться сотрудники полиции на метрополитене.
Ранее в метро Екатеринбурга произошел инцидент с падением человека на рельсы. 10 апреля на станции «Площадь 1905 года» 21-летний пассажир потерял сознание и упал на пути. В результате екатеринбуржец получил множественные травмы. Движение поездов из-за происшествия было на время остановлено.