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Удушающий газ из баллончика распылил неизвестный в метро Екатеринбурга

23 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Днем 22 апреля пассажиров екатеринбургского метро внезапно массово охватил приступ кашля и удушья из-за распыленного баллончика с газом. Происшествие случилось на станции «Ботаническая».

Едкий запах, из-за которого посетители метрополитена почувствовали приступ удушья, быстро распространился по всей станции и подземному переходу, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца. Предполагаемой причиной этому стал перцовый баллончик, распыленный на станции.

В полиции Екатеринбурга рассказали, что сообщений о происшествии с распылением перцового аэрозоля к ним не поступало. По мнению правоохранительных органов, запах мог поступать со стороны пешеходных переходов вне станции. Также в ведомстве отметили, что в происшествии будут разбираться сотрудники полиции на метрополитене.

Ранее в метро Екатеринбурга произошел инцидент с падением человека на рельсы. 10 апреля на станции «Площадь 1905 года» 21-летний пассажир потерял сознание и упал на пути. В результате екатеринбуржец получил множественные травмы. Движение поездов из-за происшествия было на время остановлено. 

В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
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#Анна Григорьева#Метро#Удушье#ГАЗ#Перцовый баллончик#Происшествия#Екатеринбург
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