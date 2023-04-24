19 пожаров из-за сухой травы и мусора произошло в выходные в Нижнем Тагиле

Posted 24 апреля 2023, 13:04
Published 24 апреля 2023, 13:04
Modified 24 апреля 2023, 13:06
Updated 24 апреля 2023, 13:06
А в дневное время 21 апреля огонь уничтожил пять гектаров травянистой растительности возле к/с «Северный -1». Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГО.
Также в прошедшее воскресенье сухая трава горела по Уральскому проспекту. В основном, как отмечают спасатели, возгорания произошли по вине человека. Преимущественно из-за неосторожного обращения с огнем.
Спасатели напоминают, что на территории Нижнего Тагила и ГО действует особый противопожарный режим. Поэтому важно соблюдать требования безопасности.
Напомним, что за нарушения противопожарного режима грозит административная ответственность.