40 тонн гуманитарной помощи отправлено из Свердловской области в ЛНР

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Участие в благотворительном сборе приняли различные общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала. Об этом сообщила спикера Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Отмечается, что наибольший вклад в количество гумпомощи внесли жители Богдановича, которые собрали почти 8 тонн лекарств, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей.
«Женское движение Единой России» по Свердловской области отправило лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих, - отметила Людмила Бабушкина.
Также в посылках для солдат имеется две тонны воды, колеса для автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.