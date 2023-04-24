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40 тонн гуманитарной помощи отправлено из Свердловской области в ЛНР

24 апреля 2023, 10:58
Фото: Telegram-канал Людмилы Бабушкиной
Из Свердловской области в ЛНР направлено свыше 40 тонн коробок с гуманитарной помощью.

Участие в благотворительном сборе приняли различные общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала. Об этом сообщила спикера Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Фото: Telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Отмечается, что наибольший вклад в количество гумпомощи внесли жители Богдановича, которые собрали почти 8 тонн лекарств, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей.

«Женское движение Единой России» по Свердловской области отправило лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих, - отметила Людмила Бабушкина.

Также в посылках для солдат имеется две тонны воды, колеса для автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Гумпомощь#ЛНР#Окопы#Свечи#Сети#Общество#Операция на Украине
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