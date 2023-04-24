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Автомобильный номер с 777 за два миллиона рублей продают в Екатеринбурге

24 апреля 2023, 06:41
Фото: TagilCity.ru
В Екатеринбурге выставлен на продажу автомобильный номер С777ЕК196 за два миллиона рублей. Эксперты считают такую цифру завышенной.

Владелец номерного знака просит за такой красивый номер для автомобиля сразу два миллиона рублей. Стоимость других номеров, которые предлагают в Свердловской области, — Х002ХХ96 и Н111НН66 — составляет 1,7 миллиона рублей, М999ММ66 — 1,5 миллиона рублей, а номер с буквами «ВОР» — 1 миллион рублей.

Цены на госномера зависят от цифр и букв в номерах, а также местоположения. Бизнес зачастую персонализирует номерные таблички для клиентов, оформляя их за деньги через специальные сайты или перекупов, что более дешево. Эксперт Е1 утверждает, что цена за С777ЕК196 превысила разумные пределы. Однако эксперт подчеркивает, что ценность госномеров локальна и зависит только от жадности продавца.

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