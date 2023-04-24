Автомобильный номер с 777 за два миллиона рублей продают в Екатеринбурге

Цены на госномера зависят от цифр и букв в номерах, а также местоположения. Бизнес зачастую персонализирует номерные таблички для клиентов, оформляя их за деньги через специальные сайты или перекупов, что более дешево. Эксперт Е1 утверждает, что цена за С777ЕК196 превысила разумные пределы. Однако эксперт подчеркивает, что ценность госномеров локальна и зависит только от жадности продавца.