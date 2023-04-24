Два пожара на балконах произошли в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Сперва пламя было на балконе на пятом этаже, а вскоре огонь перескочил на этаж выше, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В результате пожара были повреждены внутренняя и внешняя отделка балконов, а также вещи в комнате на пятом этаже. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пятерых человек эвакуировали из дома по лестнице с помощью спасательных устройств.
Предположительно, пламя разгорелось вследствие неаккуратного обращения с огнем. Сотрудниками МЧС сейчас проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства инцидента.
Напомним, 15 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар в квартире десятиэтажного дома. 10 человек были эвакуированы из здания. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.