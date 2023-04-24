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Два пожара на балконах произошли в Нижнем Тагиле

24 апреля 2023, 14:48
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Два балкона в жилой девятиэтажке загорелись в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось ночью 22 апреля 2023 года на Красноармейской улице.

Сперва пламя было на балконе на пятом этаже, а вскоре огонь перескочил на этаж выше, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В результате пожара были повреждены внутренняя и внешняя отделка балконов, а также вещи в комнате на пятом этаже. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пятерых человек эвакуировали из дома по лестнице с помощью спасательных устройств.

Предположительно, пламя разгорелось вследствие неаккуратного обращения с огнем. Сотрудниками МЧС сейчас проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар в квартире десятиэтажного дома. 10 человек были эвакуированы из здания. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

10 человек эвакуировали из-за пожара из многоэтажки в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Балкон#МЧС#Этаж#Дом#Происшествия
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