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Главным федеральным инспектором в Свердловской области стал Михаил Богинский

24 апреля 2023, 07:20
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО
Бывший руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский назначен главным федеральным инспектором в регионе.

Этим распоряжением полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев предоставил ему новые возможности контроля за исполнением указов и распоряжений от главы государства на месте.

Обладая опытом на различных должностях в органах правопорядка Татарстана, Тюменской и Свердловской областей, Богинский считается экспертом по контрольно-надзорной деятельности. Родился Михаил Богинский в Казани, а с 2018 года руководил следственным управлением Следственного комитета РФ по Свердловской области.

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#Свердловская область#Политика#Михаил Богинский#Назначение#Должность#Главный федеральный инспектор
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