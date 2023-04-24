Главным федеральным инспектором в Свердловской области стал Михаил Богинский

Обладая опытом на различных должностях в органах правопорядка Татарстана, Тюменской и Свердловской областей, Богинский считается экспертом по контрольно-надзорной деятельности. Родился Михаил Богинский в Казани, а с 2018 года руководил следственным управлением Следственного комитета РФ по Свердловской области.