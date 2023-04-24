Главным федеральным инспектором в Свердловской области стал Михаил Богинский

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Этим распоряжением полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев предоставил ему новые возможности контроля за исполнением указов и распоряжений от главы государства на месте.
Обладая опытом на различных должностях в органах правопорядка Татарстана, Тюменской и Свердловской областей, Богинский считается экспертом по контрольно-надзорной деятельности. Родился Михаил Богинский в Казани, а с 2018 года руководил следственным управлением Следственного комитета РФ по Свердловской области.