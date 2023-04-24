TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

Инвалид 1 группы из Ачита после обращения в прокуратуру обеспечен нужной техникой

24 апреля 2023, 16:13
Фото: 1MI
Инвалид 1 группы, проживающий в Ачите, после обращения в прокуратуру был обеспечен необходимым техническим оснащением для реабилитации.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитационных мероприятий свердловчанину необходимы цифровой слуховой аппарат средней мощности, сигнализатор звука с вибрацией и тактильная трость.

Однако жителя Ачита этим не обеспечивали, несмотря на то, что его законный представитель в феврале 2022 года обратился в свердловский фонд соцстрахования с требованием предоставить человеку нужную ему технику, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Также прокуратура Ачитского района направила в суд иск о том, чтобы обязать фонд соцстрахования обеспечить инвалида необходимым оборудованием. В итоге районным судом требования были удовлетворены.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина украла 1,3 миллиона рублей у родственницы, имеющей группу инвалидности, чтобы закрыть свои долги. Через некоторое время в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Жительница Тагила украла 1,3 млн рублей у родственницы-инвалида для погашения кредита
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель напал на просившего деньги инвалида в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидовЖительница Нижнесергинского района ограбила инвалида и таксиста
#Суд#Прокуратура#Инвалид#Реабилитация#Техника#Общество#Елизавета Зиборова#Исковое заявление
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Сегодня, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:04
В Нижнем Тагиле на Новой Кушве вырубают деревья для чистки леса
Сегодня, 13:09
Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:49