Инвалид 1 группы из Ачита после обращения в прокуратуру обеспечен нужной техникой

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В соответствии с индивидуальной программой реабилитационных мероприятий свердловчанину необходимы цифровой слуховой аппарат средней мощности, сигнализатор звука с вибрацией и тактильная трость.
Однако жителя Ачита этим не обеспечивали, несмотря на то, что его законный представитель в феврале 2022 года обратился в свердловский фонд соцстрахования с требованием предоставить человеку нужную ему технику, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Также прокуратура Ачитского района направила в суд иск о том, чтобы обязать фонд соцстрахования обеспечить инвалида необходимым оборудованием. В итоге районным судом требования были удовлетворены.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина украла 1,3 миллиона рублей у родственницы, имеющей группу инвалидности, чтобы закрыть свои долги. Через некоторое время в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.