Инвалид 1 группы из Ачита после обращения в прокуратуру обеспечен нужной техникой

Однако жителя Ачита этим не обеспечивали, несмотря на то, что его законный представитель в феврале 2022 года обратился в свердловский фонд соцстрахования с требованием предоставить человеку нужную ему технику, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.