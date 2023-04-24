Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Прошедшая неделя стала для Нижнего Тагила дымной и неприятнопахнущей. Три дня, с 18 по 20 апреля, в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Однако уже накануне НМУ на территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК случилась внештатная ситуация. Из-за сбоя оборудования на подстанции произошел выброс газа, который опустился на Восточное шоссе. На предприятии при этом заявили, что угрозы экологии якобы не было.
Во время действия режима НМУ газоанализатор TagilCity.ru ловил 18 и 20 апреля возле железнодорожного вокзала превышение диоксида азота до двух раз. При этом посты УГМС в эти дни, согласно данным сайта ведомства, показывали нулевые значения.
В рамках нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле продолжается программа перевода частных домов с печного на газовое отопление. 17 апреля состоялось торжественное открытие газопровода в микрорайоне Выя. Это даст возможность подключиться к газу 154 домам.
Несмотря на действие противопожарного режима, в Нижнем Тагиле продолжаются поджоги сухой травы. На этот раз сухостой горел в районе Валегина бора. Пожар тушили спасатели Центра защиты населения, пожарной службы №30, а также сотрудники Службы экобезопасности.