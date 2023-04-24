Прошедшая неделя стала для Нижнего Тагила дымной и неприятнопахнущей. Три дня, с 18 по 20 апреля, в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Однако уже накануне НМУ на территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК случилась внештатная ситуация. Из-за сбоя оборудования на подстанции произошел выброс газа, который опустился на Восточное шоссе. На предприятии при этом заявили, что угрозы экологии якобы не было.