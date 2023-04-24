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Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы

24 апреля 2023, 08:05
Фото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК из-за внештатной ситуации произошел выброс газа, два дня в воздухе превышал норму диоксид азота, а также были случаи поджога сухой травы. Главные экологические события с 17 по 23 апреля.

Прошедшая неделя стала для Нижнего Тагила дымной и неприятнопахнущей. Три дня, с 18 по 20 апреля, в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Однако уже накануне НМУ на территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК случилась внештатная ситуация. Из-за сбоя оборудования на подстанции произошел выброс газа, который опустился на Восточное шоссе. На предприятии при этом заявили, что угрозы экологии якобы не было.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
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Во время действия режима НМУ газоанализатор TagilCity.ru ловил 18 и 20 апреля возле железнодорожного вокзала превышение диоксида азота до двух раз. При этом посты УГМС в эти дни, согласно данным сайта ведомства, показывали нулевые значения.

Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 18 апреля
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В рамках нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле продолжается программа перевода частных домов с печного на газовое отопление. 17 апреля состоялось торжественное открытие газопровода в микрорайоне Выя. Это даст возможность подключиться к газу 154 домам.

Комфорт для всех. Газопровод в микрорайоне Выя запущен в Нижнем Тагиле
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Несмотря на действие противопожарного режима, в Нижнем Тагиле продолжаются поджоги сухой травы. На этот раз сухостой горел в районе Валегина бора. Пожар тушили спасатели Центра защиты населения, пожарной службы №30, а также сотрудники Службы экобезопасности.

Сухая трава вспыхнула в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Итоги недели#Выбросы#Диоксид азота#Газификация#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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